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Spor

Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:00:23 -
Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri idmanı orta ve şut çalışmasıyla sonlandırdığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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