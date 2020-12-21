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Spor Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:27:40 -
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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