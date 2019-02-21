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Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları

21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
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