Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Mayıs Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, 2 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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