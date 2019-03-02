Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip. Ligdeki son 9 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy'nin, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

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