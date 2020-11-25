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Spor Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.
Spor

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:54:12 -
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.
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