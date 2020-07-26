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Spor

Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:00:09 -
Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.


- Taraftarlar, ateşi ölçülerek stada alındı


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.

Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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