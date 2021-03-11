  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girdi
Spor

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girdi

Yarın son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:35:00 -
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı programlar uygulandı.

Antrenman, çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, tesislerde kampa girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası
Gündem

Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası

Eskişehir'de üç ayrı sınavda görev alan öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, okulda sınavlar iptal edildi. Çok sayıda öğ..
Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı! Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum
Medya

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı! Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "Keşke benim de böyle bir babam olsa" şeklinde bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Şük..
Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı
Gündem

Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay