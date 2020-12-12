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Spor Medipol Başakşehir, lige dönüyor
Spor

Medipol Başakşehir, lige dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda eden turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:59:22 -
Medipol Başakşehir, lige dönüyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 maçta da mağlup oldu.


- Visca ve Epureanu'nun tedavileri sürüyor


Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan takımın önemli isimleri Edin Visca ve Alexandru Epureanu'nun tedavileri sürüyor. İki futbolcunun da oynaması beklenmiyor.

Öte yandan, turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.


- Martin Skrtel ceza sınırında


Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 13. haftayı "bay" geçecek turuncu-lacivertli ekibin 14. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.


- Fransa'dan 10 Aralık Perşembe günü döndü


Medipol Başakşehir, 8 Aralık Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le karşılaştı.

Ancak sonuçtan çok karşılaşmanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi maça damga vurdu.

Dünya kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından Medipol Başakşehir karşılaşmanın 17. dakikasında sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti. UEFA'nın hakem dörtlüsünü değiştirmesinin ardından maç, 9 Aralık Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmişti.

Grupta son sırada yer alan ve Avrupa kupalarına son maçlar öncesinde veda eden turuncu-lacivertliler, karşılaşmada sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Yaşanan olaydan dolayı Fransa'dan Türkiye'ye 1 gün geç (10 Aralık Perşembe günü) dönen İstanbul ekibi, ligde yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına da geç başladı.

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