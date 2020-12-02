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Spor Medipol Başakşehir, Leipzig 11'i belli oldu
Spor

Medipol Başakşehir, Leipzig 11'i belli oldu

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Medipol Başakşehir, Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. 20.55'te başlayacak kritik maç öncesi temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:14:00 -
Medipol Başakşehir, Leipzig 11'i belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

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