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Aktüel

Medipol Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi

BEDAŞ, kesintinin stattaki jeneratör sisteminden kaynaklandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:15:16 -
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan müsabaka esnasında statta yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir-Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir'in 1-0 kazandığı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada 2 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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