Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Turuncu-lacivertli ekipte yeni transfer Demba Ba yedekler arasında yer aldı- Medipol Başakşehir'de Adebayor maç kadrosuna alınmadı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı. Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

- Adebayor kadroda yok

Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı. Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

- Tribünler boş kaldı



Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu. Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.





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