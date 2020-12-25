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Spor Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:30:01 -
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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