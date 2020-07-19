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Spor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi

Teknik aksaklığın giderilmesiyle karşılaşmaya 17 dakikalık aranın ardından devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:49:30 -
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stattaki teknik aksaklık nedeniyle bir anda elektrikler kesilmişti.

Mücadele 17 dakikalık aradan sonra kaldığı yerden sürdü.



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