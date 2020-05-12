  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:09:08 -
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı