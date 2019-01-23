Medipol Başakşehir, Hatayspor maçına hazır - Yeni transfer Demba Ba takımdan ayrı çalıştı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Hatayspor ile deplasmanda yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından geniş alanda yapılan organizasyonlarla tamamlandığı bildirildi. Yeni transfer Demba Ba'nın ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İstanbul'da yapılan turun ilk maçını Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

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