0553 313 94 23

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında takımının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre zorunlu tek değişikliğe gitti

09 Mart 2019 Cumartesi 19:21
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında ilk 11'inde iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inden 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Ersun Yanal, sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Jailson'u oynatırken, yedek kulübesine çektiği Mathieu Valbuena'nın formasını ise Eljif Elmas'a verdi.


- Mehmet Topal, Dirar ve Ayew yok


Fenerbahçe, 3 eksik futbolcuyla lider Medipol Başakşehir'in karşısına çıktı.

Sarı kart cezalısı Andre Ayew kadroda yer almazken, sakatlığı düzelmeyen Nabil Dirar ise bu maça da yetiştirilemedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da sakatlığından dolayı maç günü kadrodan çıkarıldı.


- Eljif Elmas, 7 maç sonra 11'de


Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elmas, Süper Lig'de 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'de son olarak 24 Aralık'taki Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan genç futbolcu, uzun bir aradan sonra sahaya 11'de çıktı.


- Fenerbahçe tribününde kavga


Fenerbahçeli taraftarlar arasında karşılaşmadan önce tribünde kavga çıktı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala çıkan kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

Uzun süre devam eden kavgaya emniyet güçleri müdahale etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Lider Medipol Başakşehir taraftarı ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermeyince tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Ayrıca, turuncu-lacivertli taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden MKE Ankaragücü'nün taraftarlarını da unutmayarak tribünde, "Bu son deplasman anne, Mert∞Eren" pankartı açtı.


- Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu tezahüratı


Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nu unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi.


- Abdullah Avcı'dan zorunlu değişiklik


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı nedeniyle Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun yerine Serdar Taşçı'ya ilk 11'de şans verdi.

Bu arada, Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım." pankartıyla çıktı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:21
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de konser verdi
    1. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    2. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    3. Ali Koç’a yoğun ilgi
    4. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    5. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    6. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    7. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    8. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    9. Yunus polislerden kanser hastası..
    10. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    11. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    13. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    14. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    15. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    16. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    17. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    18. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    19. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    20. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    21. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    22. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    23. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    24. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    25. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    26. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    27. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    28. Maçın ardından
    29. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    30. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı