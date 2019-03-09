Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında ilk 11'inde iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inden 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Ersun Yanal, sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Jailson'u oynatırken, yedek kulübesine çektiği Mathieu Valbuena'nın formasını ise Eljif Elmas'a verdi.





- Mehmet Topal, Dirar ve Ayew yok





Fenerbahçe, 3 eksik futbolcuyla lider Medipol Başakşehir'in karşısına çıktı.

Sarı kart cezalısı Andre Ayew kadroda yer almazken, sakatlığı düzelmeyen Nabil Dirar ise bu maça da yetiştirilemedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da sakatlığından dolayı maç günü kadrodan çıkarıldı.





- Eljif Elmas, 7 maç sonra 11'de





Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elmas, Süper Lig'de 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'de son olarak 24 Aralık'taki Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan genç futbolcu, uzun bir aradan sonra sahaya 11'de çıktı.





- Fenerbahçe tribününde kavga





Fenerbahçeli taraftarlar arasında karşılaşmadan önce tribünde kavga çıktı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala çıkan kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

Uzun süre devam eden kavgaya emniyet güçleri müdahale etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Lider Medipol Başakşehir taraftarı ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermeyince tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Ayrıca, turuncu-lacivertli taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden MKE Ankaragücü'nün taraftarlarını da unutmayarak tribünde, "Bu son deplasman anne, Mert∞Eren" pankartı açtı.





- Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu tezahüratı





Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nu unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi.





- Abdullah Avcı'dan zorunlu değişiklik





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı nedeniyle Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun yerine Serdar Taşçı'ya ilk 11'de şans verdi.

Bu arada, Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım." pankartıyla çıktı.



