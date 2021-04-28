Medipol Başakşehir, Erzurumspor maçına hazır
Süper Lig'in 38. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bitirdi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 3 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck'un fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli ekip, bugün öğleden sonra özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.