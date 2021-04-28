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Spor Medipol Başakşehir, Erzurumspor maçına hazır
Spor

Medipol Başakşehir, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:34:00 -
Medipol Başakşehir, Erzurumspor maçına hazır

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 3 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck'un fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün öğleden sonra özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.

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