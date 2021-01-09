Medipol Başakşehir deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında

Eryaman Stadı'nda saat 16: 00'da başlayacak karşılaşmanın liderliğini Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Ligin son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 1-0 yenen turuncu-lacivertli futbolcular, 7 maç özlemine son vererek 19 puana sahip oldu.

Gaziantep FK maçında 2-0 mağlubiyetle iki maçlık galibiyet serisine son veren MKE Ankaragücü, haftaya 15 puanla 18. sırada giriyor.

Eksiklikler

Medipol Başakşehir'de Aşil tendonu kırılan Martin Skrtel ile tedavilerine devam eden Junior Caiçara ve Bolingoli, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımda tedavi gören kaleci Mert Günok'un bu maçta oynaması beklenmiyor.

Başakşehir'de kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede yerini alabilecek.

MKE Ankaragücü'nün zafer özlemi

MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır yenemedi.

Başkent temsilcisi, 24 Nisan 2011'de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup etti ve sonraki 8 resmi maçı kazanamadı. Bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında puan alamadı.

İki takım tarihlerinde 2 kupa ve 14 Süper Lig olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü 4'ünü, taraflar ise 5 maçta sahayı terk etti.

Ankara'da oynanan 8 maçta sarı-lacivertliler sadece bir galibiyet aldı. MKE Ankaragücü bu galibiyetini 21 Eylül 2007'de müsabakanın ilk maçı olan 1-0'lık skorla kazandı. Ankara'da sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i puansız olarak İstanbul'a göndermeye çalışacak ve rakibine karşı iç sahada 13 yılı aşkın galibiyet özlemlerine son verecek.