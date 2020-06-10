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Spor

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:57:07 -
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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