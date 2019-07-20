Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı



SALZBURG (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi. Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti. Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.

- Dört hazırlık maçı

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.

Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.



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