Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:10
SALZBURG (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.
Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.
- Dört hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
YORUM YAZ