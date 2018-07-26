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Medine'deki kazayla ilgili Diyanet'ten ilk açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine’de Türk hacılarını taşıyan otobüsün yaptığı kazaya ilişkin açıklamasında, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığını bildirdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
Medine'deki kazayla ilgili Diyanet'ten ilk açıklama!

Medine’de Türk hacılarını taşıyan otobüs konvoyundaki bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı. Kazada 2 şoför de hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti. Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Medine’de Türk hacılarını taşıyan otobüs konvoyunda kaza oldu. Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacılarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
  1. Antalya
  2. Medine şehri
  3. Kaza
  4. Trafik kazası
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı
  6. İlk açıklama

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