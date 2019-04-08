Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın matarası Londra'da açık arttırmaya çıkartılacak!

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı bugünkü köşesinde Medine Müdafası'yla akıllara kazınan Fahrettin Paşa'nın matarasının Londra'da açık arttırmayla satılacağını duyurdu. Bardakçı, bu mataranın alınarak Topkapı Sarayı'na getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Türkiye, arttırmada 60 bin lira başlangıç fiyatı konan matarayı sahibi olan Fahreddin Paşa hakkında demediğini bırakmayan bazı Körfez Ülkeleri'nin satın alıp bize karşı havalara girmelerinin önüne geçebilmek maksadıyla fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin almak zorundadır, zira ödenecek olan meblâğ, Türkiye'nin prestijinin yanında hiçbir şey değildir!" dedi.İşte yazının ilgili bölümü:

60 bin liradan başlatılacak

Londra'da önümüzdeki 1 Mayıs'ta mezata çıkacak olan obje, işte Fahreddin Paşa'nın hac sırasında kullanması için ağaç üzerine fildişi, bağa ve mercan işlenerek imal edilmiş 30,5 santimetre yüksekliğinde bir su matarası! Bir yüzüne “Fahreddin Paşa” diğer yüzüne de “Medine-i Münevvere” yazılmış ve her iki tarafına Kâbe ile Hazreti Muhammed'in Medine'deki kabrinin çizimleri yapılmış.

Sothebys mataraya en az 10 ile 15 bin sterlin yani 75 bin ile 112 bin 500 lira arasında değer biçmiş ve arttırmanın Türk parası karşılığı 60 bin lira olan 8 bin sterlinden başlamasına karar vermiş.

Bizi ilgilendiren birçok şey açık artırmaya çıkıyor

1 Mayıs'ta yapılacak olan müzayedede Venedik'te 1520'lerde yapılan ve arttırmaya 2 milyon 625 bin lira başlangıç fiyatı ile çıkacak olan Kanunî Sultan Süleyman'ın portresi, 1530'larda imal edilen ve başlangıç fiyatı 3 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bir İznik tabak, yine yüzbinlerce liradan başlanarak yükseltilecek elyazması nefis Kur'anlar, minyatürler ve tılsımlı gömlekler gibi bizi yakından alâkadar eden hayli obje yeralıyor.

Ama, bütün bunların arasında Fahreddin Paşa'ya ait olan bu su matarasının apayrı bir yeri var!

Daha önce Genç Osman'ın tablosu alınmıştı

Benzer bir müzayedeyi hatırlatayım: Sotheby'de yakın geçmişte yapılan böyle bir mezattan bizim için çok önemli olan bir objeyi alıp Topkapı Sarayı'na koymuştuk. Sotheby, 20 Nisan 2016'da tarihlerimize “Genç Osman” diye geçen İkinci Osman'ın 26 Şubat 1618'de tahta çıkışını gösteren ve bugüne kadar bilinmeyen yağlıboya bir tabloyu arttırmaya koymuş, müzayedede en yüksek fiyatı veren Kültür Bakanlığı vergi dahil 540 bin sterlin, yani 4 milyon 50 bin lira ödeyerek tabloyu satın almış, Türkiye'ye getirilen eser Topkapı Sarayı'nın “Padişah Portreleri Seksiyonu”na asılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle ziyarete açılmıştı.