Medine Müdafii Fahreddin Paşa duayla anılıyor

Destansı Medine Müdafaası ile tanınan “Çöl Kaplanı” lakaplı Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan), vefatının 75. yılında anılıyor.

Bulgaristan sınırları içerisindeki Rusçuk’ta 1868’de dünyaya gelen Fahreddin Paşa, 93 Harbi’nden sonra ailesiyle İstanbul’a taşındı. Fahreddin Paşa 1891’de Erkan-ı Harbiyye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduda göreve başladı. Balkan Savaşı’nda Çatalca savunmasında ve Edirne’nin geri alınışında görev aldı. 1916 senesinde 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine’deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı yaptığı meşhur ‘Medine Müdafaası’ büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası sonrası “Medîne Müdâfii”, “Türk Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, “Medine Kahramanı” lakaplarıyla anılmaya başlandı. Medine Kuşatması’ndan sonra savaş esiri olarak önce Mısır’a daha sonra da Malta’ya sürgün edilen Fahreddin Paşa, sürgün esnasında gıyabında idama mahkûm edildi. Ancak Ankara Hükümeti’nin gayretleriyle Malta’dan kurtulduktan sonra Eylül 1921 tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya geldi. 1936 senesinde Ferik korgeneral rütbesi ile ordudan emekli olan Fahreddin Paşa, 22 Kasım 1948 tarihinde bir tren yolculuğu sırasında Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçirerek vefat etti. Vasiyeti gereğince, Aşiyan Mezarlığı’nda medfundur.