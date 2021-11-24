Medikal cilt bakımı nedir?

Medikal cilt bakımı, dermokozmetik ürünlerle yapılan, cildin canlılığını tekrar kazandırmaya, ciltte biriken yağ, siyah nokta, makyaj artıkları gibi cildin solgun görünmesine neden olan etkenleri arındırmaya yönelik işlemlerden oluşmaktadır.

Medikal cilt bakımı profesyonel ekipmanların kullanıldığı, cilt bakımına yönelik serumların sürüldüğü hedefe yönelik bir cilt bakımıdır. Medikal cilt bakımlarında siyah nokta temizleme, cilt canlandırma, cilt gençleştirme, yağlı veya kuru cilde yönelik işlemler yapılıyor.

Medikal cilt bakımı ne sıklıkla yapılmalı?

Bu uygulamalar genellikle hastanın cilt yapısına göre süre belirlenir. Ancak sık sık cilt bakımı yaptırmak cildin kalitesini bozabilir ve kurumasına neden olabilir. O yüzden profesyonel cilt bakım uygulamalarını ayda bir kez yaptırmak idealdir.

Cilt bakım sıralaması nasıl olamlı

Adım: Temizleyici (Gündüz ve Gece)

Adım: Maske (Haftada 1 veya 2 defa, Gece)

3. Adım: Tonik (Gündüz ve/veya Gece)

Adım: Göz Kremi (Gündüz ve Gece)

Adım: Serum (Gündüz ve/veya Gece)

Adım: Lokal Bakım (Gece)

7. Adım: Nemlendirici Krem (Gündüz ve Gece)