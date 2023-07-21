Medicana, Galatasaray'ın sağlık sponsoru oldu

Sponsorlukların kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Dursun Özbek, "Medicana çok büyük bir grup. Türkiye’de artık sağlık hizmetleri Avrupa’nın da üzerine geçmiş durumda. Hem verilen hizmet hem hastaların ağırlanması başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Biz amatör şubelerde yetiştirici bir kulübüz. Buraya çocuk yaşta gelen çocukların hem sağlıklı gelişmesi hem sportif aktiviteleri yaparken uğrayacakları sağlık kazalarından da başarıyla çıkılması çok önemliydi. İş birliği yaptığımız için son derece memnunum. Türkiye’nin en büyük spor kulübü de Galatasaray’dır. Galatasaraylılık, Galatasaray’ın bir araya gelmesi, tek yumruk haline gelmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Reha Özkaya: Galatasaray'ın yurt içi yurt dışı her aşamasında bir adım gerisinde olacağız

Sporun her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Reha Özkaya, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük şirketlerinden ve sağlık kuruşlarından biri olduklarını söyledi. Reha Özkaya, "Sağlık hizmetlerini modern tıbbın son imkanlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz. Sporun sağlığa katkısı nasıl yadsınamaz ise sağlıklı bir beden yapısını sürdürebilmek de açıkçası rekabetçi spor arenasının olmazsa olmazlarıdır. Bu sorumlulukla 2022-2023 sezonunda 19 farklı spor kulübüyle sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Konya, Ankara, Sivas, Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki 14 hastaneyle bulunduğumuz her coğrafyada spor kulüplerinin destekçisi olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Açıkçası istiyoruz ki Galatasaray’a 3 yıl boyunca sağlık sponsorluğu yaptığımız dönemde Galatasaray’ın bir Avrupa şampiyonluğuna daha tanıklık etmek istiyoruz. Dünyada sponsorluğun geliştiğini ve takımları nereye getirdiğini görüyoruz. Çünkü bu bir marka değerlemesi yanında ülkelerin dünyadaki algısını da çok ciddi etkileyen bir olay. O yüzden Türkiye’deki bütün şirketlerin, sağlık şirketleri de dahil olmak üzere spor kulüplerine her türlü sponsorluk desteğini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun önünün daha da açılarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz de bu dönemde Galatasaray'ımızla birlikte ter dökeceğiz. Bu sponsorluk anlaşması Galatasaray’ın profesyonel futbolu, voleybol, basketbol, PAF takımları, U19, U13’e kadar altyapılar da dahil olmak üzere kapsıyor. Saha içinde birçok sağlık personelimiz olacak, tabii ki ambulanslarımız olacak. Galatasaray’ın yurt içi, yurt dışı her aşamasında bir adım gerisinde olacağız. Her iki kulüp için de başarılarla dolu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında sözleşmeler imzalandı. Başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, Reha Özkaya ve Fatih Bozkurt'a isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı forma takdim etti.



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