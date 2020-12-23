  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MediaMarkt'tan yılbaşı indirimi
Ekonomi

MediaMarkt'tan yılbaşı indirimi

MediaMarkt, yeni yıla sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek veya 2021'e yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:46:22 -
MediaMarkt'tan yılbaşı indirimi

İSTANBUL (AA) - 2021 yılına sayılı günler kala sevdiklerine veya kendisine hediye almak isteyen teknolojiseverler için MediaMarkt Türkiye'nin indirimleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk etabı 25 Aralık tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında MediaMarkt hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de akıllı telefonlardan elektrikli ev aletlerine, taşınabilir hoparlörlerden akıllı saatlere ve kulaklıklara kadar 100'e yakın üründe yeni yıl indirimleri sunuyor.

MediaMarkt, yeni yıla sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek veya 2021'e yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını başlattı.

Birçok kategoriden 100'e yakın üründe indirim gerçekleştiren MediaMarkt'in yılbaşı kampanyasında farklı fiyat aralıklarında çok çeşitli hediye alternatifleri bulunuyor. Bu ürünler arasında dikkat çekenler ise akıllı telefonlar, filtre kahve makineleri, hard diskler ve mouse'lar oldu.

MediaMarkt Türkiye, dileyen teknolojiseverlere özel taksit ve kredi fırsatı sunarken hangi hediyeyi seçeceğine karar veremeyenlere mediamarkt.com.tr'de burçlara göre Hediye Rehberi de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay