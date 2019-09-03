MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük yenilik

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, oyunseverler için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Dijital Kartlar hizmetini dün tanıttı.

Bilgisayar ve konsol oyunlarının eskiden sadece mağazalarda kutulu olarak satılan ürünler olması nedeniyle fiziksel donanımların mağazalara yayılması zaman alabiliyorken, MediaMarkt'ın Dijital Kartlar hizmeti tamamıyla bu engeli yıkarak oyuncuların dijital ortamda bin 700'den fazla oyun ile oyun ve para cüzdanına erişmesini sağlıyor.



Dijital Kartlar hizmeti ile oyunseverler, mediamarkt.com.tr üzerinden oyun, oyun paraları ve oyun cüzdan kodları satın alabilecek. Dijital Kartlar hizmetinde Steam cüzdan kodları, Microsoft XBOX Gold Live ile Game Pass kartları, oyun içi kodlar, PC ve Mac uyumlu bilgisayar oyunları yer alıyor.

Dijital Kartlar hizmeti ile oyunseverler, mediamarkt.com.tr üzerinden satışa sunulan binlerce seçeneğe diledikleri her yerden ulaşabiliyor. Satın alma sürecinin dijital olarak ilerlediği Dijital Kartlar'da oyunseverler, e-posta adreslerine gönderilecek kod ile aldıkları ürüne erişebiliyor.