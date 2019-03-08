MediaMarkt’tan 8 Mart’a özel kampanya
Almanya'nın en büyük elektronik satış mağazaları zincirine sahip olan Metro Group'un bünyesinde yer alan MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya başlatıyor.08 Mart 2019 Cuma 14:06
MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü’ne özel başlattığı kampanya ile seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulayacak.
MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya başlatıyor. Bugün mediamarkt.com.tr’de de geçerli olacak kampanya boyunca tüm teknolojiseverler, seçili onlarca kişisel bakım ürünlerinden sepetlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla yararlanacak.
Dünya Kadınlar Günü’ne özel başlatılan kampanya boyunca epilatörlerden saç kurutma makinelerine ve saç düzleştiricilerine kadar çeşit çeşit markada ve yüze yakın üründe, sepette yüzde 20 indirim uygulanacak.
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