MediaMarkt'ta beyaz eşyada yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Elektronik perakendecisi MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya kapsamında tüm beyaz eşya kategorisinde iki veya daha fazla ürün alan tüketicilere yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, Türkiye'de en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden biri olarak bünyesinde beyaz eşyalardan klimalara, elektrikli ev aletlerinden telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara kadar oldukça geniş bir ürün gamı sunan MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de, beyaz eşya kategorisinde büyük bir kampanya başlattı.

MediaMarkt CLUB üyelerinin faydalanabileceği ve beyaz eşya kategorisinde bulunan tüm ürünleri kapsayan kampanyada tüketicilerin alacağı 2 veya daha fazla ürünlerde net yüzde 20 indirim uygulanacak. 25 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya ile MediaMarkt Türkiye, başta mutfaklar olmak üzere evlerin birçok temel ihtiyacı olan elektronik ürünlerde tüketicilere önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında indirime giren ürün kategorileri arasında çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutma makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, mikrodalga fırınlar ve ocaklı fırınlar yer alıyor.