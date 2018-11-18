MediaMark’tan Balıkesir’e mağaza

Teknoloji perakende zinciri MediaMarkt, Türkiye’de 71. mağazasını, Balıkesir 10 Burda Alışveriş Merkezi’nde hizmete sundu. Zincirin icra kurulu başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla açılan mağaza, 50 bine varan son teknoloji ürün ve binlerce aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye’ye duydukları güvenle yatırımlara devam ettiklerini belirtti.