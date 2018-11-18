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MediaMark’tan Balıkesir’e mağaza

Yatırımlarına devam eden teknoloji marketi MediaMarkt, Türkiye’deki 71. Mağazasını Balıkesir’de açtı.

18 Kasım 2018 Pazar 14:50
MediaMark’tan Balıkesir’e mağaza

Teknoloji perakende zinciri MediaMarkt, Türkiye’de 71. mağazasını, Balıkesir 10 Burda Alışveriş Merkezi’nde hizmete sundu. Zincirin icra kurulu başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla açılan mağaza, 50 bine varan son teknoloji ürün ve binlerce aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye’ye duydukları güvenle yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:50
  1. MediaMarkt
  2. Balıkesir 10 Burda Alışveriş Merkezi
  3. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

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