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MediaMarkt, Türkiye’nin her yerine kargo ulaştıracak

Teknoloji marketi MediaMarkt, mağazalardan veya internet sitesinden satın alınan ürünleri hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye’nin her noktasına gönderilebilecek.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:14
MediaMarkt, Türkiye’nin her yerine kargo ulaştıracak

MediaMarkt; mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr’den yapılan alışverişlerdeki ürünler, Mediamarkt’ın hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye’nin her noktasına gönderilebilecek. Yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak. MediaMarkt güvencesiyle 12 ay taksitli olarak telefon almak ticari kredi kartlarıyla mümkün.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:14
  1. MediaMarkt

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