Medeniyet okulu projesinde yarışma heyecanı

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Haydi Bil Bakalım” adlı bilgi yarışması ve “Haydi Konuş Bakalım” adlı münazara yarışmalarının Konya İl elemeleri heyecan dolu anlara sahne olurken öğrenciler bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya yarıştı.



FİNAL MAYIS’TA YAPILACAK



31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlenen bilgi ve liselere yönelik düzenlenen münazara yarışmalarında ilçelerinde birinci olan öğrenciler Konya İl elemelerinde mücadele etme hakkı kazanıyor. İl elemelerinde kendi aralarında yeniden yarışan ilçe birincileri, bilgi yarışmasının Nisan ayındaki, münazara yarışmasının da mayıs ayındaki fi nallerinde bu kez Konya birincisi olabilmek için mücadele veriyor. Konya il elemeleri için ilçelerden şehir merkezine gelen öğrenciler Konya’yı da gezme fırsatı buluyor. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Türbesi ve Konya Bilim Merkezi’ni rehberler eşliğinde gezerek Konya’yı daha yakından tanıyor