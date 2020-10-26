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Aktüel MEDEF Başkanı De Bezieux: "Arap ülkelerindeki boykot çağrıları Fransız şirketler için kötü haber"
Aktüel

MEDEF Başkanı De Bezieux: "Arap ülkelerindeki boykot çağrıları Fransız şirketler için kötü haber"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:55:18 -
MEDEF Başkanı De Bezieux: "Arap ülkelerindeki boykot çağrıları Fransız şirketler için kötü haber"

PARİS (AA) - Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, iş dünyasını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrılarına direnmeye davet ederek, bunun yerli şirketler için "iyi bir haber" olmadığını söyledi.

Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

De Bezieux, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, Fransız ürünlerini boykot çağrılarına karşı hükümetle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Fransız şirketlere "bu şantaja direnmeleri ve bu boykota katlanmaları" çağrısında bulunan De Bezieux, boykot çağrılarının Arap ülkelerindeki Fransız şirketler için iyi bir haber olmadığını ifade etti.

De Bezieux, Arap ülkelerindeki boykot çağrılarına karşı boykot ile yanıt vermeyeceklerini dile getirdi.

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

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