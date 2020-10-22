"Mecsid-i Aksa" duası dinleyenleri duygulandırdı

Yıllardır siyonist İsrail'in işgali altında bulunan Müslümanların ilk kıblesi "Mescid-i Aksa" mahzun bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.

Büyük beğeni topladı

Bir İslam aliminin "Mescid-i Aksa" ile ilgili duası dinleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan videoda büyük beğeni topladı.

Tüyleri diken diken duada şu sözlere yer verildi.

"Allah'ım!.. Ya Allah.. Allah'ım bizlere Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı nasip eyle! Ey alemlerin Rabbi! Bizlere kabul edilmiş Umre ve Hacc yapması nasip eyle ey alemlerin Rabbi. Allah'ım bizim tüm dileklerimizi kabul eyle... Allah'ım Bizim dualarımızı çoğalt ve bizden kabul eyle ey alemlerin Rabbi. Allah'ım! Her birimiz senden isteklerimizin daha hayırlısını bize vermeni diliyoruz. Ey cömert ve ikram sahibi... Ey esirgeyen... Ey Allah!... BBizleri kaybedenlerden eyleme ve kapından boş çevirme. İlahımız! Sen'den başka Rabbimiz yoktur ki ondan isteyelim... Sen'den başka İlahımız yoktur ki ona yalvaralım... Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz sen hakkıyla işiten ve bilensin. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın. Allah'ım! Efendimiz ve sevgili peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) ve onun bütün ailesine ve ashabında salat ve selam eyle, mübarek kıl. Rabbimiz kudret ve şeref sahibi olan Rab, müşriklerin nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Onun gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."