Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıklama yaptı

Temmuz ayında yapılması planlanan ancak daha erken bir tarihte yapılması için tartışmaların sürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

TFF başkanlığına aday olacağı iddia edilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Otyakmaz, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.