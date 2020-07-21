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Gündem

Meclis’te şov evde goygoy!

Şehit babasının giydiği lastik ayakkabıyı diline dolayan İP’li Lütfü Türkkan’ın kızına en pahalı ayakkabıyı giydirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:31:00 - 2020-07-21 09:41:35
Meclis’te şov evde goygoy!

Babasının forsuyla çakar araçla İstanbul’un altını üstüne getiren, partiden partiye koşan Dilara Türkkan’ın, İtalyan devi Valentino Garavani’den aldığı ayakkabıya 7 bin lira para verdiği öğrenildi. Bir taraftan şehit babasının sarık ve cübbesine nefret kusan, diğer yandan kara lastikli ayakkabıyla Anadolu insanı üzerinden duyar kasan Türkkan’ın şaşalı hayatından ödün vermemesi ise samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

Sapkın yılbaşı partisi

Dilara Türkkan, daha önce Çengelköy’deki lüks evinde yılbaşı partisi vermişti. Dilara Türkkan’ın Instagram hesabından paylaştığı video, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi tepki çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

Çakarlı araçla şov

Dilara Türkkan daha önce de emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamıştı. Tepki çeken görüntüler üzerine ne yapacağını şaşıran Dilara, “@dilaraturkkan” isimli Instagram hesabını kapatmıştı.

Sürekli fakir edebiyatı yapan İP’li Türkkan, TBMM’de düzenlediği bir basın toplantısında, “Ekonomi berbat. Geldiklerinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.714 liraydı, şimdi ise 2.431 lira. İnsanlar açtı, şimdi aç ve sefil oldular” demişti.

 

Tepkiler sonrası İyi Partili Lütfü Türkkan’ın kızından flaş karar
Tepkiler sonrası İyi Partili Lütfü Türkkan’ın kızından flaş karar

Gündem

Tepkiler sonrası İyi Partili Lütfü Türkkan’ın kızından flaş karar

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

mehmet

maskeside elinde Atatürkün arkasından iş çeviriyorlar
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Sadullah

ee adam sanayici, makedonya başta olmak üzere balkanlarda ciddi iş hacmi var. Dolayısıyla parası var. Evladına istediğini alır. Zengin diye hükümetin yanlış para ve ekonomik politikasını eleştiremeyecek mi? 2. el araç almaya çalışıyorum 2 yıldır. tam para birikiyor fiyatlar uçuyor. Ne yapayım kredi mi çekeyim? Haram değil mi? önce vatandaşını düşünceksin!
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