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Meclis'te resmen kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha o ülkede olacak

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

16 Ekim 2018 Salı 21:52
Meclis'te resmen kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha o ülkede olacak

Tezkerenin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan Eskişehir  Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin, Lübnan'da bu güce yaptığı katkılarla  barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli işlev üstlendiğini  söyledi.

Çakırözer, Türkiye'nin bu katkılarla hem BM sistemi içinde gerek  bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri  vasıtasıyla kendini gösterdiğini hem de kardeş Lübnan halkının her kesimi  nezdinde görünürlüğünü arttırma imkanı elde ettiğini vurguladı. Utku Çakırözer,  Lübnan'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne olumlu oy kullanacaklarını  belirtti.

Dış politikadaki gelişmeler ve Suriye'de yaşananları anımsatan  Çakırözer, "Suriye'de izlenen başarısız ve zikzaklarla dolu politikadan en büyük  zarar Suriye'den sonra Türkiye ve halkımız çekmiştir, çekmektedir." görüşünü  savundu.

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tahliye kararını  değerlendiren Çakırözer, "Yaşananlar, Türk yargısı ve hukukumuz adına utanç  vericidir." ifadesini kullandı.

"BÖLGESEL GELİŞMELER KARŞISINDA KAYITSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

AK Partiİstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise Lübnan'a ilişkin  UNIFIL'in kuruluş sürecini anlattı.

Yakın coğrafyamızda barış ve istikrarın tesisinin öncelikli dış  politik hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Ünal, "Bölgesel barış, istikrar  ve güvenliği ilgilendiren tüm gelişmelerin dış politikamız üzerinde şüphesiz  önemli yansımaları olmaktadır." diye konuştu.

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin istikrar ve  esenliğinin bölge ülkelerinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha gözler önüne  serdiğine dikkati çeken Ünal, "Milli menfaat ve çıkarlarımızı yakından  ilgilendiren bölgesel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız da düşünülemez."  dedi.

Hükümetin, dış politikasının, Türkiye'nin etrafında bir barış,  güvenlik, istikrar ve refah kuşağı oluşturulmasını hedeflediğini belirten Ünal,  şöyle devam etti:

"Suriye rejiminin halka karşı uyguladığı kanlı şiddet ve baskı  politikalarının bölge istikrarına yönelik tehditleri arttırdığı bir ortamda, tüm  bölgenin istikrarı bakımından kilit öneme haiz Lübnan'da barış ve istikrarın  muhafazası, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte hiç şüphesiz  daha da önem kazanmıştır. Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan'ın istikrarını  hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında durmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş  Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31  Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı  tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TEZKERE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, BM  Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı  Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı  kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan’da konuşlu  Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) silahlı kuvvetleri unsurlarıyla  katkı sağladığı belirtildi.

Söz konusu iznin süresinin son olarak TBMM'nin 17 Temmuz 2017 tarihli  ve 1155 sayılı kararıyla  5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine  kadar uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin  biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı  gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte  gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan  toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve  istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu  itibarla, UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği  değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin 30 Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019  tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki  güvenlik şartları da göz önünde tutularak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin  UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2433 (2018) sayılı kararı uyarınca  hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri  unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve  880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler  kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi  ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini  Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Tezkerenin kabul edilmesinden sonra bazı komisyonlar için gruplara  düşen üye seçimi yapıldı.

Gündemdeki konuların tamamlanmasından sonra TBMM Başkanvekili Mithat  Sancar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:52
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