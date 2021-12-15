Meclis’te ‘portakal şov’ yapan CHP’li vekili utandıran rakamlar ortaya çıktı!
Meclis kürsüsüne elindeki bir kasa portakal ile çıkarak protesto eyleminde bulunan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ı utandıran rakamlar ortaya çıktı.
Piyasadaki birçok ürünlerin fiyatları üzerinden Türkiye’ye operasyon çekenlerin Meclis kürsüsündeki sözcülerinden CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ı utandıran rakamlar ortaya çıktı.
Meclis kürsüsünden portakalları döktü
Her yıl yapılan Meclis’teki bütçe görüşmelerinde provokatif eylemlerde bulunan CHP’lileri utandıran rakamlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Meclis kürsüsüne elinde bir kasa portakal ile çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Ben bu portakallar sayesinde okudum. Bu bütçede Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘milletin efendisi’ dediği köylü yok. Gübre alamıyor, ilaç alamıyor. Limoncular ağaçlarını kesiyor. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciyecide. Rusya ile görüşülmezse, engeller kaldırılmazsa, narenciyeciler seneye kesmek zorunda kalacak” diyerek portakalları döktü.
CHP’li Erbay’ı utandıran rakamlar
Portakal fiyatları üzerinden operasyon çekenlerin kürsüdeki temsilcisi CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın bu rakamlardan utanıp utanmayacağı merak ediliyor.
2018 yılının ilk başlarında 7,95 TL, yılın sonunda ise 3,49 TL
2019 yılının ilk başlarında 3,49 TL, yılın sonunda ise 5,49 TL
2020 yılının ilk başlarında 5,49 TL, yılın sonunda ise 6,79 TL
2021 yılının ilk başlarında 6,79 TL, yılın sonunda ise 7,95 TL