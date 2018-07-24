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Meclis'te HDP'li Ahmet Şık'ı susturan ‪Alpay Özalan kimdir?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a TBMM Genel Kurulu’nda sarf ettiği sözler gerginliğe neden oldu. Ahmet Şık'ın sözleri AK Parti ile terör sevicisi HDP milletvekillerini karşı karşıya getirdi. Ahmet Şık'a en büyük tepkiyi AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan verdi. Partisinin milletvekilleri Özalan'ı güçlükle sakinleştirildi. Alpay Özalan kimdir?

24 Temmuz 2018 Salı 09:42
Meclis'te HDP'li Ahmet Şık'ı susturan ‪Alpay Özalan kimdir?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a TBMM Genel Kurulu’nda sarf ettiği sözler gerginliğe neden oldu. Ahmet Şık'ın sözleri AK Parti ile terör sevicisi HDP milletvekillerini karşı karşıya getirdi. Ahmet Şık'a en büyük tepkiyi AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan verdi. Partisinin milletvekilleri Özalan'ı güçlükle sakinleştirildi. Alpay Özalan kimdir?

‪Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 

Futbola Altay Spor Kulübü'nde başlayan Özalan, ilk profesyonel sözleşmesini Soma Linyitspor ile 1991 senesinde imzaladı. Burada 19 maça çıktıktan sonra, 1993 senesinde Beşiktaş'a transfer olan Özalan, burada altı sene forma giydi. Mevkisi gereği fazla gol şansı bulamayan Özalan, yine de forma şansı bulduğu 148 maçta 9 kez rakip ağları havalandırdı. 

Ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir sezonda 26 maça çıktı. 

2000-03 yılları arasından Aston Villa'da forma giyen Özalan, buradaki ilk sezonunda 33 maça çıktı. Ligde 14 maç üst üste sahaya ilk 11'de çıkarak takımının en önemli oyuncularından olduğunu gösteren Özalan, bileğinden geçirdiği bir sakatlık nedeniyle sezonu Aralık ayında kapatmak zorunda kaldı ve 2002 Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesi yaşadı.

2002-03 sezonunda yönetim ve taraftarlar ile sorun yaşayan defans oyuncusu sadece 5 maçta forma şansı bulabildi.

2003-04 sezonunda ise kulüp ile bağları daha da gerildi. 20 Eylül 2003 tarihinde Charlton Athletic ile oynanan maçta tribünden tepki gören Özalan, Aston Villa için ilk ve tek golünü attığında seyirciye sus işareti yaparak tepki çekti. Ekim ayında 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan Türkiye-İngiltere maçında, David Beckham ile yaşadığı gerginlik sonucu kulübünden ayrılmak zorunda kaldı.

2004-05 sezonunda Incheon United forması giyen Özalan, 2005 senesinde iki takım değiştirerek FC Köln'de çıktığı son maçında futbolculuk kariyerini noktaladı. 

2016 senesinde teknik direktörlük kariyerine başladı ve 2016-17 sezonunda Eskişehirspor'u çalıştırdı. 

Alpay Özalan, 1995-2008 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giydi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:42
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