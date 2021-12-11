Meclis'te güldüren diyaloglar! "Oğlum kavga olunca kaç"

TBMM Genel Kurulu'nda, 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin bügün 6. gününe girildi. Görüşmelerde ise şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı.. En son yaşanan kavga da dün geceki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaşandı.

TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan ise gerilim ve sözlü sataşmalar nedeniyle vekillere tepki gösterdi.

"Oğlum kavga olunca kaç"

Vekillere müdahalesi etkili olmayan Celal Adan, "Ne yapıyorsunuz siz ya? Bağıran milletvekilleri... Ne bağırıyorsun kardeşim. Ne kadar çok bağırıyor. Çok değerli grup başkanvekilleri süreci takip ediyorlar. Grup başkanvekilleri not alıyor. Bağırarak neyi elde edeceksiniz? Kalite düşüyor. Sabahleyin çok değerli bir milletvekili, bir hanımefendi geldi dedi ki: Oğlum kavga olunca kaç, dedi. Bundan daha büyük uyarı olur mu?" ifadelerini kullandı.

"Kavga edecekseniz, çıkın dışarıda edin. Zemin müsait"

Adan'ın vekillere isyanı bununla sınırlı kalmadı. Celal Adan'ın, "Bağırıyorsunuz. Araya adamlar da girecek, kavga da edemeyeceksiniz. Kavga edecekseniz; çıkın, dışarıda zemin müsait." sözlerini söylemesiyle Meclis'te vekiller TBMM Başkanvekili'ni alkışladığı duyuldu.