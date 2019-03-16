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Mecliste duygusal veda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2014-2019 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada gerçekleşti.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:59
Mecliste duygusal veda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2014-2019 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada gerçekleşti. Başkan Aziz Kocaoğlu, tek tek helalleştiği meclis üyelerine plaketle teşekkür etti.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Hem 2014-2019 döneminin hem de 15 yıldır kenti yöneten Başkan Kocaoğlu’nun katıldığı son meclis toplantısı olması sebebiyle tarihi önem taşıyan oturumda, meclis üyeleri birbiriyle helalleşti.

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, "Bilmeden kalp kırdıysam, arkadaşlarımın hepsinden helallik istiyorum. Biz görevimizi yaptık ve noktayı koyduk. Artık gençler öne geçsin” diye konuşurken, AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, “İzmir halkının verdiği muhalefet görevini üstlenirken, demokrasi gereği bir takım eleştirilerde bulunduk. Bu arada hata yaptıysak, Başkan Aziz Kocaoğlu’ndan ve CHP’li meclis üyelerinden af dilemek istiyoruz" dedi.

 

Yaptığı kapanış konuşmasında duygu dolu mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şunları söyledi:

 

"Bu meclisle 5 yılı birlikte geçirdik. Aslında çok da iyi bir 5 yıl oldu. Benim 15’inci yılım. Birlikte çalıştık. Kentimizi düşündük. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki bu görevler gelip geçici. Hepimizin bir mesleği, işi, uğraşı var. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, siyasetteki makamlar meslek değildir. Geçici olarak buraları işgal ettik. Çok şükür onurumuzla, ayağımıza taş değmeden bu görevi tamamlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Ülkemiz son derece zengin bir ülke. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzda bizim başaramayacağımız hiçbir konu yok. Üniversite yıllarından bu yana buna inanan kardeşinizim. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Eğer istemeyerek de olsa bir arkadaşımızın gönlünü kırdıysam, ondan da af diliyorum."

 

2014-2019 döneminin son meclis toplantısının ardından Tarihi Havagazı Fabrikası’na geçen büyükşehir meclis üyeleri, keyifli sohbetlerle 5 yılın yorgunluğunu attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 30 ilçenin belediye başkanı ile meclis üyelerine, üzerilerinde resimlerinin de bulunduğu teşekkür plaketi verdi. Başkan Kocaoğlu, gece boyunca sohbet ettiği meclis üyeleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:59
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