Meclis'te büyük değişiklikler! Vekilleri uyutmayacak

Meclis yeni yasama dönemine yenilenen Genel Kurul salonuyla girdi. Yaz tatili boyunca süren tadilatla salon, aydınlatma ve iletişim sistemlerinden milletvekillerinin koltuk ve sıraları ile taban döşemelerine kadar elden geçirilip yenilendi.

Meclis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, tadilatın öncelikli amacı, eskiyip yıpranan altyapıyı elden geçirip yenilemek. Kullanılan teknolojiyle de hem strese karşı bağışıklığı güçlendirilmiş hem de daha hızlı ve verimli dijital bir yasama süreci hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günkü açış konuşması boyunca, geçmiş yılların aksine, muhalefet sıralarından tek bir lafın bile atılmamış olması bir ipucu verir mi bilinmez ama yorucu renk ve aydınlatmadan arındırılıp, uzun çalışma saatlerinin oluşturduğu statik elektriği topraklayacak yeni taban döşemeleriyle yenilenen salon, asıl olarak yarın başlayacak yoğun çalışma döneminde test edilecek.

Yenilenen salonun bazı özellikleri şöyle sıralanıyor:

Parmak izleri yüklendi

Tansiyonun yükseldiği oturumlarda milletvekillerinin ses çıkarmak için sıra kapaklarına vurmaları ya da sıra çekmecelerini sert biçimde açıp kapamaları nedeniyle bozulan elektronik oylama ve ses sistemi tümüyle yenilendi. Yeni sistemde milletvekilleri oylama ve yoklama panelini, tüm bilgilerinin İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı, parmak izlerinin de yüklendiği özel çipli kimlik kartlarıyla açabilecekler. Bu sistemin, en tartışmalı konulardan "mükerrer oy" kullanımının önüne geçilmesini sağlayacağı gibi sisteme giremeyen milletvekillerinin "pusula ile oy kullanmalarına" da gerek bırakmayacağı belirtiliyor. Milletvekillerinin gerekli yazılı dökümana bu sistem üzerinden kolayca ulaşmalarını sağlayarak kağıt kullanımını ortadan kaldıracak sistem "dijital yasama" olarak da yorumlanıyor.

Dev led ekran

Salona ilk kez, görüşmelerin canlı yansıtıldığı iki dev LED ekran da konuldu. Kürsüdeki konuşmacının adı soyadı ve seçim bölgesi ekrana yansıyacak. Bu yeniliğin amacı, kürsüdeki konuşmacı için salonda, "Bu kim, nerenin vekili" sorularını ortadan kaldırıp, görüşmelerin daha rahat izlenebilmesini sağlamak olarak belirtildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinin önündeki ekranın boyutu da görüşmeleri daha rahat takip edebilmesi için büyütüldü.

Vekil sıralarına da 7 inçlik (yaklaşık 18 santim) LCD ekranlar konulurken, sıralarda ayrıca telefon ve bilgisayar şarjı için prizler ile USB girişleri yer aldı. Başkanlık kürsüsü ve milletvekili masalarındaki ünitelere simultane tercüme sistemi eklendi. Genel Kurul çalışmalarını kaydeden kameralar da yenilendi. HD sistemi ve 4K sistemine uyumlu 8 kamerayla izlenecek Genel Kurul çalışmaları, salondaki dev ekranlara da yansıtılacak.

Oksijen azalmayacak

Salonun bir başka şikayet konusu olan Havalandırma sistemi de yenilendi. Yeni havalandırma ünitesiyle, özellikle uzun çalışma dönemlerinde salondaki hava kalitesinin bozulmasının ve oksijen azlığından vekillerin bitkin düşüp zaman zaman uyuklamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Zemine bakır döşendi

Genel Kurul’un yer döşemeleri de yeni teknolojilerin kullanıldığı ekipmanlarla yenilendi. Salonda ateşe ve kire karşı dayanıklı, anti-statik ve hijyenik özelliklere sahip olduğu belirtilen tek parça dev bir halı kullanıldı. Zemine de güçlü bir iletken olan bakır tel sistemleri döşendi. Salondaki elektrik sistemi de yine zeminden geçirilerek topraklama sistemi de oluşturuldu. Bakırın, vücutta biriken statik elektriğin aktarılmasını sağladığına özellikle dikkat çekiliyor.

Gözleri yormayacak

Salonda en çok şikayet edilen konuların başında gelen, yorucu renk ve aydınlatma sistemi de yenilendi. Salon aydınlatmasındaki gözü yoran parlaklık giderilirken, yine gözü yoran milletvekili sıralarındaki parlama sorunları da yeni kaplamalar ve cilalama yöntemiyle çözüldü. Bunun için sıralara orijinal rengi olan gül ağacı (bubinga) kaplama ve mat cilalama yapıldı. Yine milletvekillerinin oturduğu koltukların bakımı yapılırken, salonun duvar yüzeylerindeki akustik boyalar yenilendi. Konuşma kürsüsü de hidrolik iner-çıkar sisteme dönüştürüldü. (Hürriyet)