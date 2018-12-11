Meclis'te Bahçeli ile Pervin Buldan karşılaştı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken sıcak bir temas yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. İlginç görüntüler ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel kurulda kavga ve küfürleşmelerin yaşandığı Genel Kurul'da sıcak bir temas yaşandı. Genel kurulda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP sıralarına yönelerek MHP lideri Bahçeli ile kısa süre ayaküstü sohbet etti. İlginç görüntüler ortaya çıktı.

Kısa süreli sohbet

Kavgalı geçen Genel kurulda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sohbeti dikkat çekti.

İki partinin birbiriyle yan yana gelmemek için azami gayret gösterdiği ve birbirlerine ağır ithamlarda bulundukları bilinirken görüşme sırasında oluşan sıcak ortam kameralara yansıdı.