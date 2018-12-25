Meclis'te Afganistan tezkeresi kabul edildi
TBMM'de, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına asker gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin, iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin kabul edildiği öğrenildi.25 Aralık 2018 Salı 18:54
TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
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