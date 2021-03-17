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Yeni Akit Gazetesi Meclisi terk etmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı
Yeni Akit Gazetesi

Meclisi terk etmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı

Yargı kararının TBMM'de okunmasıyla birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu duruma tepki gösteren AK Partili Alpay Özalan, HDP sıralarına daldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:04:00 - 2021-03-17 19:05:42

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle Meclis'te gerginlik çıktı. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu sırada TBMM İdare Amirlerinden AK Partili Alpay Özalan, "Kaç paralık adamsınız" diyerek HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılması durumunda grup odasında bekleyişine devam edeceğini söylemişti.

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