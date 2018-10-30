0553 313 94 23
impression

Meclis'e sunuldu! Uymayana 5 bin TL ceza geliyor

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifinde sigara satışıyla ilgili maddeler yer aldı. Teklif kabul edilirse sigaraları kapalı dolapta satmayan 5 bin TL ceza kesilecek.

30 Ekim 2018 Salı 16:06
Meclis'e sunuldu! Uymayana 5 bin TL ceza geliyor

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. Teklifte ayrıca sigara satışının kapalı dolapta yapılması isteniliyor.Buna göre sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.

43 maddeden oluşuyor

TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin Perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Sağlıkta şiddet failleri serbest kalmayacak

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

Sigara kapalı dolapta satılacak

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:06
  1. AK Parti
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. sigara satışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık alımları 1 Kasım'da başlıyor
    1. Fındık alımları 1 Kasım'da başlıyor
    2. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    3. Bölge ateş çemberi! 'ABD'yi vururuz'
    4. Keşke sağ olaydı da evde bir ses bir..
    5. MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli..
    6. Esed istedi, görüşmeler başladı!..
    7. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu yakalandı
    8. Aranan 18 kişi yakalandı!
    9. Dolar düşüyor! Kritik seviyenin altına..
    10. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    11. Ahmet Amca’yı rahmetle andık
    12. 8 muvazzaf asker gözaltına alındı
    13. Sanayileşen toplumun hastalığı: Alerji
    14. Booking.com ile ilgili flaş karar!
    15. FETÖ deşifre olmamak için bunu yapıyordu
    16. Tasarrufun şifreleri
    17. Netanyahu'nun Umman ziyareti ne anlama..
    18. Almanya'da gurbetçi kadını tramvayda..
    19. Nazar Nur Kaya kimdir?O Ses Çocuklar..
    20. Veliaht Prens Selman'a büyük şok!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?