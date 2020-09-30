  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Meclis yarın mesaiye başlıyor
Siyaset

Meclis yarın mesaiye başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Perşembe günü (yarın) yeniden başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:35:00 -
Meclis yarın mesaiye başlıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

İlk iş tezkereler

Meclis’in yeni yasama yılındaki ilk işinin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor. Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor. Bu arada 6 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, Meclis’in gündeminde yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama
Dünya

İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran üzerinden Ermenistan’a yollandığı konuşulan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay