Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret
CHP zihniyetinde değişen bir şey yok. Cumhurbaşkanına hakaret eden son CHP’li İzmir’den çıktı. Meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltın alındı
Milletin değerlerini yok sayan, milletin seçtiği Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi adeta gelenek hale getiren CHP zihniyeti yine şaşırtmadı.
İzmir'de Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.