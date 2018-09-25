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Meclis lokantasının inanılmaz ucuz fiyatları

TBMM Ana Bina ve Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki çalışmalar tamamlandı. Milletvekillerine hizmet veren restorantta ise fiyatların ucuzluğu dikkat çekti. Lahmacun 3,50 lira, ızgara köfte ise sadece 10 lira. Dışarda orta halli bir restorantta 30 liradan aşağı yiyemeyeceğiniz biftek meclis lokantasında 12 liraya satılıyor.

25 Eylül 2018 Salı 11:57
Meclis lokantasının inanılmaz ucuz fiyatları

Meclis lokantası fiyatlarını gördünüz mü? Fiyatlarla dışardaki en ucuz restorant dahi yarışamaz

Çorbasından tatlısına kadar bir milletvekili bu fiyatlarla karnını hayli ucuza doyurabilir.

MECLİS'TE YEMEK FİYATLARI

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde misafirlerini ağırlayıp yemeklerini yiyen milletvekilleri, oldukça uygun fiyatlarla karşı karşıya.

Kavurmalı pideyi 8 liradan yiyen vekilleri, bir lahmacun için 3,50 lira ödüyor.

MECLİS YENİ DÖNEME HAZIR

Meclisteki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla, başta Genel Kurul olmak üzere, TBMM Ana Bina ve Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki bazı basın toplantı salonları ile bazı komisyon başkanlarının makam odalarında tadilat yapılarak, milletvekili oda sayısı artırıldı.

Genel Kurul Salonu, 600 milletvekili için yeniden düzenlendi.

Başkanlık Divanı'nın her iki tarafında bulunan toplam 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakıldı.

Genel Kurul Salonu'nun Divana yakın olan giriş kapılarının olduğu her iki tarafa, engelli milletvekilleri için rampa yapıldı.

Meclis, yeni dönem için geri sayıma geçerken milletvekilleri de burada vakit geçirmeye başladı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:57
  1. meclis lokantası
  2. fiyat

YORUM YAZ

  • mehtermehter30 dk önce
    iyi ki yedikten sonraüstüne para almıyorlar.
  • ahmet ceylanahmet ceylan48 dk önce
    ... yesinler vekiller sanki az maaş alıyor .
  • sancarsancar59 dk önce
    onlara helal olsun, biz tebalar onlar için var. 550 az geldi, 50 daha..kriz bize, manüplasyon onlara..
  • tıkanıncaya patlayıncaya kadar yiyin efendilertıkanıncaya patlayıncaya kadar yiyin efendiler1 sa önce
    yiyip yiyip kalpten aniden gitmeleri bundan demek..Hz Ömer RA devri olsa bunlar olurmuydu?
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