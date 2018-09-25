Meclis lokantasının inanılmaz ucuz fiyatları

Meclis lokantası fiyatlarını gördünüz mü? Fiyatlarla dışardaki en ucuz restorant dahi yarışamaz

Çorbasından tatlısına kadar bir milletvekili bu fiyatlarla karnını hayli ucuza doyurabilir.

MECLİS'TE YEMEK FİYATLARI

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde misafirlerini ağırlayıp yemeklerini yiyen milletvekilleri, oldukça uygun fiyatlarla karşı karşıya.

Kavurmalı pideyi 8 liradan yiyen vekilleri, bir lahmacun için 3,50 lira ödüyor.

MECLİS YENİ DÖNEME HAZIR

Meclisteki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla, başta Genel Kurul olmak üzere, TBMM Ana Bina ve Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki bazı basın toplantı salonları ile bazı komisyon başkanlarının makam odalarında tadilat yapılarak, milletvekili oda sayısı artırıldı.

Genel Kurul Salonu, 600 milletvekili için yeniden düzenlendi.

Başkanlık Divanı'nın her iki tarafında bulunan toplam 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakıldı.

Genel Kurul Salonu'nun Divana yakın olan giriş kapılarının olduğu her iki tarafa, engelli milletvekilleri için rampa yapıldı.

Meclis, yeni dönem için geri sayıma geçerken milletvekilleri de burada vakit geçirmeye başladı.